Экс-замглавы жилкома Петербурга отправили в колонию за попытку сбыта 50 кг гашиша

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Бывший заместитель председателя жилищного комитета Санкт-Петербурга Аким Гашенко приговорен судом к пяти годам колонии строгого режима по делу о покушении на незаконный сбыт около 50 кг гашиша, сообщили ТАСС в прокуратуре Ленинградской области.

"С учетом мнения обвинителя Всеволожской городской прокуратуры суд назначил наказание в виде пяти лет колонии строгого режима", - сказала представитель ведомства.

Суд установил, что Гашенко в составе группы лиц совершил покушение на сбыт гашиша массой около 50 кг. Мужчина в ходе расследования дела заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, оказав следователям содействие в изобличении соучастников. Приговор вынес Всеволожский городской суд Ленинградской области.

О задержании Гашенко по дороге из Петербурга в Москву источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС в конце октября 2019 года. При нем обнаружили наркотик растительного происхождения, массу наркотиков собеседник агентства не уточнял. Суд заключил Гашенко в СИЗО. В жилищном комитете Петербурга ТАСС сообщали, что Гашенко покинул свою должность 24 октября того же года. Согласно ранее опубликованным данным на сайте комитета, Гашенко курировал деятельность отделов содействия гражданам льготных категорий в улучшении жилищных условий, развитии жилищного фонда, расселении коммунальных квартир, коммерческом найме, контроле за исполнением жилищного законодательства и ряде других направлений.