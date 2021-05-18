Суд продлил арест экс-сенатору Борису Шпигелю

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Басманный суд Москвы во вторник продлил до 20 августа срок ареста бывшему члену Совета Федерации Борису Шпигелю по делу о взятке. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия, срок содержания Шпигеля под стражей продлен до 20 августа", - сказала собеседница агентства.

Заседание прошло в закрытом для прессы режиме. Шпигель участвовал в нем в режиме видеосвязи из больницы, где он находится в связи с тяжелым состоянием здоровья.

Басманный суд во вторник рассмотрит аналогичные ходатайства следствия в отношении других фигурантов дела: экс-главы Пензенской области Ивана Белозерцева, супруги бывшего сенатора Евгении Шпигель, директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова, а также сотрудников полпредства Пензенской области в Москве Геннадия Маркова и Федора Федотова.

Согласно материалам дела, они обвиняются в даче взятки, получении взятки, посредничестве во взяточничестве (ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ). По данным СК, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн рублей за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов.