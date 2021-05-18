Мужчина, который увел ребенка в Нижнем Новгороде, привлекался к уголовной ответственности

ТАСС, 18 мая. Мужчина, который увел с детской площадки 6-летнего мальчика в Нижнем Новгороде, ранее привлекался к уголовной ответственности, он ведет бродяжнический образ жизни, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

"Ребенка обнаружили идущим вдоль дороги по улице Свободы Сормовского района города Нижнего Новгорода с ранее незнакомым ему 35-летним мужчиной. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления против собственности, ведет бродяжнический образ жизни", - говорится в распространенном сообщении.

По данным пресс-службы, на допросе мужчина рассказал, что познакомился с мальчиком накануне на детской площадке, поводом для знакомства послужила его собака, с которой мальчик захотел погулять. На следующий день они снова встретились на детской площадке, вместе с ребенком мужчина покинул дворовую территорию и ушел гулять по городу. Отмечается, что в настоящее время мальчик помещен в городской социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Ласточка", где ему оказана психологическая помощь.