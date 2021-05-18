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Расследование гибели рэпера Картрайта

Суд в Петербурге нашел нарушения в продлении срока ареста вдове рэпера Картрайта

Материал направлен на новое рассмотрение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Третий кассационный суд по жалобе адвоката нашел нарушения в решении о продлении срока содержания в СИЗО вдове рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) Марине Кохал. Как сообщил ТАСС адвокат Кохал Сергей Лукьянов, решение о продлении срока ареста отменено, его рассмотрят заново, однако его подзащитная пока остается в СИЗО.

"Третий кассационный суд общей юрисдикции по поданной мной жалобе отменил постановление Смольнинского районного суда Петербурга от 29 октября 2020 года о продлении срока содержания Марины Кохал под стражей", - сказал адвокат.

Он добавил, что основанием для отмены стали нарушения "тайны совещания судей, оглашение не полного текста постановления о продлении [срока] стражи, изготовление части постановления уже после выхода [судьи] из совещательной комнаты". Материал направлен на новое рассмотрение. При этом, как уточнил агентству защитник, Кохал останется в СИЗО на основании решения о продлении срока содержания в изоляторе, которое суд вынес в конце апреля.

 

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РоссияСанкт-ПетербургРасследование гибели рэпера Картрайта
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