В ФРГ задержали предпринимателя за продажу станков в РФ без одобрения германских ведомств

БЕРЛИН, 18 мая. /ТАСС/. Сотрудники германской таможни задержали местного предпринимателя за то, что его фирма дважды в 2019 году продала заказчику в России станки без надлежащего согласования с немецкими ведомствами. Как сообщила во вторник Генпрокуратура в Карлсруэ, мужчину - гражданина ФРГ - подозревают в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности.

"Александер С., будучи руководителем торгового общества, зарегистрированного в Саксонии, поддерживал торговые отношения с предприятием в России, чья закупочная деятельность управлялась российскими спецслужбами, - утверждается в сообщении. - Эта компания, покупая дорогие станки и продавая их оборонным предприятиям, действовала как посредник".

В частности, речь идет о продаже двух станков в 2019 году, "которые попадают под категорию так называемых товаров двойного назначения", отмечается в релизе. Чтобы обойти проверки и скрыть это, подозреваемый якобы осуществлял сделки, указывая неверные данные о получателях.

В рабочих и жилых помещениях подозреваемого в Берлине и Лейпциге проведены обыски.

В прошлом в ФРГ уже задерживали бизнесменов по аналогичным обвинениям. Такая предпринимательская деятельность попадает под европейский запрет на поставки в Россию оружия и оборудования двойного назначения, который действует с 2014 года.