Два пострадавших во время стрельбы в школе Казани мальчика выписаны из больницы

ТАСС, 18 мая. Два мальчика, пострадавшие в результате стрельбы в гимназии № 175 Казани, выписаны домой, в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) остаются еще 13 пациентов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

"В стационаре ДРКБ остаются 13 детей, их состояние оценивается как стабильное, без отрицательной динамики. Два мальчика 2012 и 2013 г. р. были выписаны домой в удовлетворительном состоянии", - сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что еще двое учеников гимназии обратились в ДРКБ, где были осмотрены врачами. "Состояние оценивается как удовлетворительное, госпитализация не потребовалась. Дети отпущены домой в день обращения", - рассказали агентству в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пострадавшие после стрельбы в школе Казани продолжают обращаться за помощью к медикам.