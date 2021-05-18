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Стрельба в школе в Казани

Два пострадавших во время стрельбы в школе Казани мальчика выписаны из больницы

Еще 13 человек остаются в медицинском учреждении

ТАСС, 18 мая. Два мальчика, пострадавшие в результате стрельбы в гимназии № 175 Казани, выписаны домой, в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) остаются еще 13 пациентов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Татарстана.

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"В стационаре ДРКБ остаются 13 детей, их состояние оценивается как стабильное, без отрицательной динамики. Два мальчика 2012 и 2013 г. р. были выписаны домой в удовлетворительном состоянии", - сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что еще двое учеников гимназии обратились в ДРКБ, где были осмотрены врачами. "Состояние оценивается как удовлетворительное, госпитализация не потребовалась. Дети отпущены домой в день обращения", - рассказали агентству в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пострадавшие после стрельбы в школе Казани продолжают обращаться за помощью к медикам.

 

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РоссияТатарстанСтрельба в школе в Казани
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