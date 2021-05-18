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Дело в отношении Сергея Фургала

Состояние Фургала резко ухудшилось после перенесенного им ковида в СИЗО

В этой связи защитники подали ходатайство на имя начальника следственного изолятора о срочном проведении ему медицинского обследования

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Адвокаты бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала просят начальника СИЗО "Лефортово" о срочном проведении их подзащитному медицинского обследования и госпитализации в связи с резким ухудшением здоровья после перенесенной экс-чиновником коронавирусной инфекцией.

"Нам стало известно о резком ухудшении здоровья Сергея Ивановича после перенесенной им болезни в "Лефортово". В этой связи защитники подали ходатайство на имя начальника следственного изолятора о срочном проведении ему медицинского обследования и его госпитализации", - рассказал ТАСС адвокат Михаил Карапетян.

 

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РоссияФургал, Сергей ИвановичДело в отношении Сергея Фургала
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