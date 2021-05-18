Суд продлил арест экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Басманный суд Москвы во вторник продлил до 20 августа срок ареста бывшему главе Пензенской области Ивану Белозерцеву по делу о взятке, передает корреспондент ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следствия о продлении Белозерцеву меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 августа", - огласила постановление судья.

Тем же решением суд отказал в освобождении Белозерцева под домашний арест, о чем просила защита.

Согласно судебному акту, в настоящее время по делу допрошено 15 свидетелей, назначено проведение четырех фоноскопических и баллистических экспертиз, следствию предстоит большой объем других действий по сбору доказательств.

Постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в Мосгорсуде.

Ранее суд оставил под стражей до 20 августа другого фигуранта дела - экс-сенатора и предпринимателя Бориса Шпигеля. Также суд во вторник рассмотрит аналогичные ходатайства следствия в отношении других фигурантов дела: супруги бывшего сенатора Евгении Шпигель, директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова, а также сотрудников полпредства Пензенской области в Москве Геннадия Маркова и Федора Федотова.

Согласно материалам дела, они обвиняются в даче взятки, получении взятки, посредничестве во взяточничестве (ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ). По данным СК, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн рублей за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.