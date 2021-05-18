Калининградская таможня изъяла из незаконного оборота сигареты на 16 млн рублей

КАЛИНИНГРАД, 18 мая. /ТАСС/. Сотрудники Калининградской областной таможни выявили и изъяли из незаконного оборота почти 151 тыс. пачек сигарет общей стоимостью свыше 16 млн рублей, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ведомства.

"Должностными лицами Калининградской областной таможни в ходе таможенного контроля на территории грузового склада в поселке Храброво были обнаружены табачные изделия четырех марок без акцизных марок РФ, знака обращения на территории ЕАЭС и с другими нарушениями законодательства РФ для такого вида продукции, ввозимой на территорию нашей страны", - рассказала представитель пресс-службы.

В общей сложности было обнаружено 150 950 пачек сигарет, находившихся в 302 коробах. По предварительным данным, с учетом рыночной цены общая стоимость табачных изделий превышает 16 млн рублей. "Товар изъят. Обстоятельства и фигурантов незаконного перемещения товара сигарет предстоит выяснять в суде", - сказали в таможне, отметив, что такого рода товар подлежит уничтожению.