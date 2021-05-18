В Калининграде мошенник лишил жилья 82-летнюю женщину

КАЛИНИНГРАД, 18 мая. /ТАСС/. Следственные органы СК возбудили уголовное дело о мошенничестве из-за лишения права на квартиру 82-летней жительницы Калининграда. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Следственным отделом по Ленинградскому району города Калининграда следственного управления СК РФ по Калининградской области возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве, в результате которого пожилая калининградка лишилась квартиры (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с августа по сентябрь 2019 года злоумышленник обманным путем заключил с женщиной договор дарения на квартиру стоимостью свыше 1 млн рублей. Документы были зарегистрированы в управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области, право собственности на квартиру потерпевшей перешло к третьему лицу.

В рамках расследования уголовного дела выполняется полный комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, и лица, подлежащего привлечению к ответственности по делу в качестве обвиняемого. Ход следствия контролируется лично руководителем СУ СК России по Калининградской области Дмитрием Бочаровым.