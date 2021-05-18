Суд заочно арестовал сына бывшего вице-губернатора Вологодской области за мошенничество

ВОЛОГДА, 18 мая. /ТАСС/. Вологодский городской суд изменил меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу Владимиру Костыгову, обвиняемому в особо крупном мошенничестве, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Вологодской области. Ранее Владимир Костыгов, сын бывшего вице-губернатора области Николая Костыгова, был объявлен в розыск.

"Вологодский городской суд изменил меру пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу в отношении Владимира Костыгова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

Как полагают органы предварительного расследования, Костыгов путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом развития бизнеса убедил потерпевшего передать ему в 2015 году более 8,126 млн рублей, а затем, в 2017 году, еще 37 млн рублей. Деньги потерпевшему Костыгов не вернул и распорядился ими по своему усмотрению, сообщили в суде.

Уголовное дело в отношении Костыгова возбуждено в июле 2020 года, 5 марта этого года Костыгову предъявлено обвинение. В этот же день его допросили в качестве обвиняемого, ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Позже старший следователь СУ УМВД России по Вологде ходатайствовала об изменении обвиняемому меры пресечения на заключение под стражу, поскольку на следственные действия он не является, 11 мая он был объявлен в федеральный розыск, 13 мая - в международный. Кроме того, Костыгов ранее судим за аналогичное преступление, имеет неснятую и непогашенную судимость. Представитель потерпевшего в судебном заседании пояснил, что Костыгов угрожает его подзащитному в мессенджерах и соцсетях.

Суд удовлетворил ходатайство старшего следователя, установив Костыгову срок содержания под стражей на два месяца с момента его экстрадиции или задержания на территории РФ, добавили в суде.