Под Пензой нашли пакет с телом младенца

ПЕНЗА, 18 мая. /ТАСС/. Пакет с телом новорожденной девочки обнаружили у водоема в Пензенской области, возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Поступило сообщение об обнаружении на берегу водоема в селе Старая Каменка Пензенского района, недалеко от улицы Спиртозаводской, пакета с телом новорожденной девочки. С целью установления всех обстоятельств произошедшего Зареченским межрайонным следственным отделом по факту смерти новорожденного ребенка возбуждено уголовное дело", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, на теле ребенка не обнаружено травм, свидетельствующих о криминальном характере смерти. В настоящее время следователи устанавливают личность матери ребенка и обстоятельства смерти новорожденной.