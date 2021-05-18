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Под Пензой нашли пакет с телом младенца

Его обнаружили на берегу водоема в селе Старая Каменка

ПЕНЗА, 18 мая. /ТАСС/. Пакет с телом новорожденной девочки обнаружили у водоема в Пензенской области, возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Поступило сообщение об обнаружении на берегу водоема в селе Старая Каменка Пензенского района, недалеко от улицы Спиртозаводской, пакета с телом новорожденной девочки. С целью установления всех обстоятельств произошедшего Зареченским межрайонным следственным отделом по факту смерти новорожденного ребенка возбуждено уголовное дело", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, на теле ребенка не обнаружено травм, свидетельствующих о криминальном характере смерти. В настоящее время следователи устанавливают личность матери ребенка и обстоятельства смерти новорожденной.

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