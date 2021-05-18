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Двое детей пострадали при пожаре в многоэтажном жилом доме в Череповце

Причины пожара выясняются

ВОЛОГДА, 18 мая. /ТАСС/. Двое детей шести и двух лет пострадали в результате пожара на балконе пятиэтажного многоквартирного дома в Череповце. Дети госпитализированы, сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Вологодской области.

"Возгорание произошло сегодня днем по адресу: Череповец, ул. Горького, 65. Это пятиэтажный многоквартирный жилой дом, горел мусор на балконе пятого этажа. Пострадали двое детей шести и двух лет, они госпитализированы, характер травм уточняется", - сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.

Возгорание было оперативно ликвидировано на площади 0,5 кв. метра. Причины выясняются, добавили в ГУ МЧС.

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