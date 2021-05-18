Расследование по делу бывшего схимонаха Сергия завершили

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Расследование по уголовному делу в отношении бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) завершено, сообщил ТАСС один из его адвокатов Павел Бабиков.

"Расследование преступлений, вменяемых Сергию, закончилось. Обвинение остается то же самое, в утяжеление дополнительных обвинений не предъявлялось. Мы приступаем к ознакомлению с материалами дела", - сказал собеседник агентства. Романову предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ - о склонении к самоубийству, самоуправстве и оскорблении религиозных чувств.

29 декабря схимонах Сергий был задержан в Среднеуральском женском монастыре, который удерживал после отлучения от церкви. Басманный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, срок ареста был продлен до 28 мая.

Романов был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей в Среднеуральском женском монастыре. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. Епархия обязала Романова покинуть женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения, митрополия называла ситуацию в монастыре захватом. 10 сентября 2020 года церковный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви, 19 октября глава РПЦ утвердил это решение.

После ареста Романова Среднеуральский женский монастырь удерживали его сторонники. 14 апреля судебные приставы при поддержке правоохранительных органов выселили всех, кто был в обители из-за выявленных нарушений требований градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства и пожарной безопасности.