В Санкт-Петербурге произошел пожар в историческом здании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Возгорание произошло в историческом здании, известном как Доходный дом И. И. Басевича, построенном в начале XX века, в Санкт-Петербурге во вторник вечером. Об этом сообщили журналистам в главке МЧС по городу.

"В 17:54 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Петроградский район, ул. Большая Пушкарская, д. 7. В здании происходит горение обстановки. Площадь горения уточняется. В 18:48 мск ранг пожара повышен до 1-БИС", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлечено шесть единиц техники и 32 человека личного состава.

Здание, где произошел пожар, было построено как доходный дом в 1912 году по проекту архитектора А. И. Зазерского при участии владельца - инженера-технолога И. И. Басевича. Более десяти лет назад жилой дом был расселен и отключен от коммуникаций. На сегодняшний день властями города планируется использовать здание для нужд Государственного академического театра балета Бориса Эйфмана.