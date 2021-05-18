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Прокурор Северной Каролины назвал законной стрельбу полиции при задержании афроамериканца

Эндрю Уомбл заявил, что в ходе задержания при попытке полицейских открыть дверь машины Энди Брауна тот привел автомобиль в движение и дважды задел правоохранителей, прежде чем они открыли огонь

НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. /ТАСС/. Полицейские, которые в апреле при задержании застрелили темнокожего Энди Брауна в городе Элизабет-Сити (штат Северная Каролина), имели полное право на применение огнестрельного оружия. Об этом заявил во вторник прокурор округа Паскуотанк Эндрю Уомбл, сообщает телеканал CNN.

По его сведениям, в ходе задержания при попытке полицейских открыть дверь машины Брауна тот привел автомобиль в движение и дважды задел правоохранителей, прежде чем они открыли огонь. Уомбл заявил, что стрельба, "будучи трагичной, была оправдана, потому что действия Брауна заставили трех правоохранителей обоснованно решить, что для защиты себя и окружающих необходимо открыть огонь на поражение".

Браун был застрелен 21 апреля при попытке задержания сотрудниками полиции. Правоохранители остановили его автомобиль, чтобы провести обыск на предмет наличия наркотиков. При себе у них имелся ордер на арест Брауна.

По словам адвоката семьи погибшего, независимая экспертиза установила, что Браун умер от проникающего огнестрельного ранения в голову в течение нескольких минут после выстрела. Кроме того, по данным врачей, полицейские выстрелили четыре раза ему в руку. Юристы утверждают, что Браун не представлял опасности для правоохранителей. Семеро полицейских, участвовавших в задержании Брауна, были отстранены от службы. К расследованию инцидента подключилось Федеральное бюро расследований (ФБР) США.

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