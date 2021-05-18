Суд Москвы до конца лета продлил арест сыну экс-главы Иркутской области Андрею Левченко

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Басманный суд Москвы еще на три месяца продлил срок ареста Андрею Левченко - депутату Законодательного собрания Иркутской области, сыну экс-губернатора региона, обвиняемому в мошенничестве и ограничении конкуренции. Как сообщил ТАСС его адвокат Дмитрий Аграновский, защита намерена обжаловать это решение.

"Суд, несмотря на наши возражения, продлил меру пресечения моему подзащитному на три месяца, то есть до 20 августа. Это решение мы обязательно обжалуем в суде апелляционной инстанции", - сказал собеседник агентства.

Обвинение по уголовному делу о мошенничестве ранее было предъявлено директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку, он содержится под домашним арестом и признал вину, заявив следователям, что действовал самостоятельно. По данным следствия, Левченко фактически осуществлял оперативное руководство ООО "Звезда". Он был задержан в рамках дела о хищении путем мошенничества денежных средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. Дело было возбуждено в феврале 2019 года.

По данным СК, Хамуляк в октябре 2017 года предоставил Министерству по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области заведомо подложные документы на участие в предварительном отборе подрядных организаций на выполнение работ по ремонту и замене лифтового оборудования и ремонту лифтовых шахт. Совместно с Левченко Хамуляк заключил с зарубежной компанией договор на поставку в Иркутск лифтового оборудования на общую сумму свыше 167 млн рублей. После этого они создали еще одну компанию, с помощью которой стоимость ремонтных работ была необоснованно увеличена на сумму свыше 319,6 млн рублей. В результате Иркутской области был причинен ущерб в размере более 185 млн рублей.

Как сообщил накануне ТАСС Дмитрий Аграновский, Следственный комитет РФ, помимо обвинения в мошенничестве, предъявил его подзащитному обвинение в ограничении конкуренции. При этом СК снизил иркутскому парламентарию объем обвинения и размер ущерба в рамках первого дела на 130 млн рублей (в три раза). По словам защитника, следователи в рамках расследования дела о мошенничестве обвинили Левченко в том, что ООО "Звезда" в нарушение антимонопольного законодательства вступило в сговор с другими компаниями по поводу установления стоимости работ по ремонту лифтов в многоквартирных домах, чем ограничило конкуренцию для других участников отбора (например, из Белоруссии или Подмосковья).