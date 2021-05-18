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Прокурор просит для лидера движения "За новый социализм" Платошкина шесть лет колонии

Приговор огласят 19 мая на 13:00 мск
Лидер движения "За новый социализм" Николай Платошкин Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Лидер движения "За новый социализм" Николай Платошкин
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Гособвинение просит Гагаринский суд Москвы приговорить к шести годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тыс. рублей лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина в рамках уголовного дела о призывах к массовым беспорядкам и публичном распространении заведомо ложной информации, сообщил ТАСС источник.

"В ходе прений сторон в Гагаринском суде прокурор запросил для Платошкина реальный срок в виде шести лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Гагаринского суда, оглашение приговора запланировано на 13:00 мск 19 мая.

В отношении Платошкина Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 212 ("Склонение или иное вовлечение лица в совершение массовых беспорядков") и ст. 207.1 ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан") УК РФ. В ведомстве считают, что он распространял недостоверную информацию о коронавирусной инфекции. Свою вину он категорически отрицает.

Платошкин в сентябре 2019 года принимал участие от КПРФ в выборах депутатов Госдумы по одномандатному округу в Хабаровском крае, но в Госдуму не прошел.

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