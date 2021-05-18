В Петербурге задержан подозреваемый в финансировании террористов в Сирии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Подозреваемый в финансировании в Сирии членов террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра") задержан в Санкт-Петербурге во вторник, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Задержан гражданин России, подозреваемый в организации канала финансирования террористической деятельности. Известно, что задержанный в начале 2020 года через социальные сети он вышел на связь с участником террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам", находящегося в Сирии", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что задержанный в мае-июле прошлого года неоднократно переводил деньги для финансирования участников группировки. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ("Финансирование терроризма").

По версии следствия, деньгами воспользовался фигурант другого уголовного дела о терроризме, возбужденного в России. "Средства обналичивались и использовались членом международной террористической организации "Хаят Тахрир аш-Шам", в отношении которого в 2019 году Главным следственным управлением СК РФ по Московской области возбуждено уголовное дело по фактам участия в деятельности террористической организации", - отметил собеседник ТАСС.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.