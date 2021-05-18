Состояние пострадавшей в ДТП с участием блогера Била ухудшилось

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Состояние пострадавшей в ДТП в центре Москвы с участием блогера Эдварда Била ухудшилось после проведенной операции. Об этом ТАСС рассказал адвокат потерпевшей Марии Артемовой Андрей Князев.

Что известно о ДТП на Садовом кольце

"Состояние Марии Артемовой ухудшилось вчера, ей была проведена операция на ноге. В ноге уже установлены спицы и пластины, врачи сейчас стараются улучшить состояние Марии, поднимают гемоглобин", - сказал он.

Адвокат ранее сообщал ТАСС, что потерпевшая попросила полицию прекратить дело за примирением сторон. Также защитник сообщал, что его доверительнице была выплачена компенсация, размер которой он не уточнил.

Решением Тверского суда Москвы блогеру Эдварду Билу была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. В отношении него возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Ему грозит до двух лет колонии.