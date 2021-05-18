Пожар в доме Басевича в Петербурге локализован

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Пожар, который произошел в историческом здании в Петербурге, известном как Доходный дом И. И. Басевича (построено в начале XX века), локализован на площади 30 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 20:11 мск пожар локализован, в 20:27 мск ранг пожара понижен до первого номера. Остается тление перегородок и перекрытий на площади 30 кв. метров", - сообщили в пресс-службе.

Сообщение о пожаре в доме Басевича, который расположен в Петроградском районе на Большой Пушкарской, дом 7, поступило в МЧС в 17:45 мск, затем ранг пожара был повышен до 1-БИС. Горение произошло на третьем, четвертом, пятом, шестом этажах и мансарде на общей площади 200 кв. м. Сведения о пострадавших не поступали, к ликвидации пожара привлечено шесть единиц техники и 32 человека личного состава.