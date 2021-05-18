Суд продлил до 20 августа арест фигурантам дела экс-губернатора Пензенской области

ТАСС, 18 мая. Басманный суд Москвы во вторник продлил до 20 августа срок ареста шестерым фигурантам дела бывшего главы Пензенской области Ивана Белозерцева. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судом удовлетворены ходатайства следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 августа Белозерцеву и еще пятерым фигурантам дела", - сказала собеседница агентства.

Помимо Белозерцева, под стражей оставлены бывший сенатор Борис Шпигель, его жена Евгения Шпигель, директор ОАО "Фармация" Антон Колосков, а также сотрудники полпредства Пензенской области в Москве Геннадий Марков и Федор Федотов.

Согласно материалам дела, они обвиняются в даче взятки, получении взятки, посредничестве во взяточничестве (ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ). По данным СК, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн рублей за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов.