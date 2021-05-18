Дело бывшего руководителя управления капстроительства Астраханской области передали в суд

АСТРАХАНЬ, 18 мая. /ТАСС/. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего и.о. директора управления капитального строительства Астраханской области, которого подозревают в срыве реализации программы по обеспечению детей-сирот жильем в ЗАТО Знаменске.

"Следственными органами СК РФ по Астраханской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего и.о. директора регионального управления капитального строительства по факту срыва реализации программы по обеспечению детей-сирот жильем в ЗАТО г. Знаменске (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в ходе реализации программы по обеспечению детей-сирот жильем, согласно которой с 2015 до 2019 год планировалось строительство 24-квартирного жилого дома в Знаменске, бывший чиновник не обеспечил консервацию дома в период приостановки строительства на срок более двух лет. Это негативно отразилось на состоянии его конструкций. В результате пришлось демонтировать наружные стены и возвести новые.

Мужчина также заключил со строительной фирмой "Интерстрой" государственный контракт на завершение строительства объекта. При этом не были выполнены техническое обследование объекта и корректировка проектно-сметной документации. Завершение строительства потребовало от подрядчика дополнительных затрат, в результате чего обязательства не были выполнены.

В июле 2019 года СК возбудил 17 уголовных дел в отношении бизнесменов и чиновников из сферы строительства Астраханской области.