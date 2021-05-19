В СК заявили, что смерть начальника отдела ГИБДД на Камчатке не была насильственной

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 мая. /ТАСС/. Гибель начальника отдела ГИБДД Петропавловска-Камчатского Виталия Сергеева не была насильственной. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ по Камчатскому краю.

18 апреля 49-летнего Сергеева нашли мертвым в озере Вилюй.

"Доследственной проверкой установлено, что гибель мужчины наступила от механической асфиксии, развившейся в результате утопления в воде, признаки криминальной смерти отсутствуют", - говорится в сообщении.

В СК уточнили, что оснований для возбуждения уголовного дела нет.

По данным СК, Сергеев совместно со своими знакомыми вышел порыбачить на озеро Вилюй. Прибыв к месту рыбалки, он остался один, пока его знакомые занимались организационными вопросами. Вернувшись на место, мужчины увидели Сергеева в воде без признаков жизни.