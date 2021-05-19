Военный вертолет Ми-8 сбросил около 40 тонн воды на пожар в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Вертолет Ми-8МТВ-5 Центрального военного округа (ЦВО) сбросил на очаги пожаров рядом с деревней Кокшарова (население 250 человек) в Свердловской области около 40 тонн воды. Пожар в районе ликвидирован, говорится в сообщении, распространенном во среду пресс-службой округа.

В понедельник, 17 мая, в данном районе перекрывали трассу Екатеринбург - Тюмень из-за сильного задымления в результате пожаров.

"Транспортно-боевой вертолет Ми-8МТВ5 привлекался для тушения природного пожара в Камышловском районе Свердловской области. При помощи летчиков удалось полностью ликвидировать пожар рядом с населенным пунктом Кокшарова. Экипаж сбросил с помощью водосливного устройства ВСУ-5 около 40 тонн воды, выполнив 25 вылетов", - говорится в сообщении.

На земле военнослужащие окружного учебного центра подготовки младших специалистов совместно с гарнизонной пожарной командой создали противопожарные минерализованные полосы для защиты населенного пункта Кокшарова и лесного массива.

Всего к тушению пожара было привлечено семь единиц, в том числе гусеничная техника и вертолет Ми-8 бригады армейской авиации, а также более 50 человек личного состава военного гарнизона.

Решение о выделении сил и средств для борьбы с огнем в Свердловской области принято командующим войсками ЦВО генерал-полковником Александром Лапиным.