Более 150 иностранцев на Камчатке поставили на миграционный учет незаконно

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 мая. /ТАСС/. Суд на Камчатке вынес приговор по уголовному делу о фиктивной постановке на учет 151 иностранного гражданина, сообщает краевая прокуратура.

По версии правоохранительных органов, на протяжении 2,5 лет на Камчатке действовала преступная группа из четырех жителей краевой столицы, являющихся близкими родственниками, которые создали общество с ограниченной ответственностью и за определенную плату принимали у иностранных граждан документы для постановки на миграционный учет.

"Соучастники преступления подделывали документы, необходимые для подтверждения законности нахождения иностранных граждан на территории России, после чего предоставляли их в миграционную службу Камчатского края. Указанные действия повлекли незаконное пребывание на территории Российской Федерации 151 иностранного гражданина", - говорится в сообщении.

Злоумышленники признаны виновными в организации незаконной миграции и осуждены к различным видам и срокам наказания, один из них к четырем годам лишения свободы.