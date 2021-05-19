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В Красноярском крае задержали водителя фургона в связи с ДТП, где погибли пять человек

Следователи ходатайствуют об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу

КРАСНОЯРСК, 19 мая. /ТАСС/. Водителя грузового фургона "Газель" задержали по факту ДТП в Ачинском районе Красноярского края, в котором погибли пять человек. Об этом говорится в сообщении регионального главка МВД.

"В настоящее время водитель "Газели" задержан сотрудниками полиции в порядке статьи 91 УПК РФ. Следователи вышли в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в ведомстве. По данным полиции, водитель фургона выехал на встречную полосу.

Во вторник на дороге Р-255 "Сибирь" в Ачинском районе столкнулась легковая Honda Civic и грузовой фургон "Газель". В иномарке погибли 52-летний водитель и четыре пассажира, которые возвращались с вахтовой работы. Фургон вез продукты из Кемеровской области в Ачинск. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

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