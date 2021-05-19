Суд приговорил к пожизненному заключению убившего семью в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 19 мая. /ТАСС/. Суд приговорил к пожизненному заключению Ивана Ежова, обвиняемого в убийстве в Красноярске весной 2020 года семьи из трех человек. Об этом сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

"Красноярский краевой суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил пожизненное лишение свободы в колонии особого режима Ивану Ежову, обвиняемому в убийстве семьи в 2020 году. Также суд взыскал с обвиняемого компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей и расходы на погребение", - сообщили в пресс-службе.

В понедельник присяжные признали его виновным и не подлежащим снисхождению.

По версии следствия, Ежов убил соседей после просмотра жестоких сцен в компьютерной игре и находясь в алкогольном опьянении. Намереваясь скрыть следы своего преступления, он создал картину преступления, подвергающую сомнению его причастность к убийству. Сотрудники полиции проверили более 250 человек.

Убитых с ножевыми ранениями нашли в конце марта 2020 года в квартире на улице Щорса. Погибла хозяйка квартиры, ее отец и девятилетняя дочь. Убийство вызвало большой общественный резонанс.