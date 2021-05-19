Житель Улан-Удэ получил 10 лет колонии за подготовку к массовому убийству в техникуме

УЛАН-УДЭ, 19 мая. /ТАСС/. Суд приговорил к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима 20-летнего жителя Улан-Удэ, признав его виновным в изготовлении взрывных устройств и приготовлении к убийству людей в одном из учебных заведений города. Об этом сообщается в среду на сайте следственного управления СК России по Бурятии.

"Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 15 тыс. рублей с отбыванием в колонии строгого режима. Свой преступный умысел он не смог довести до конца, так как своевременно был изобличен и задержан сотрудниками МВД Бурятии во взаимодействии с сотрудниками управления ФСБ по Бурятии", - сообщили в ведомстве.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 223.1 УК РФ ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ, взрывных устройств"), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконное хранение и ношение взрывных устройств"), ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем взрыва") и ч. 1 ст. 30, пунктами "а", "е", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом из хулиганских побуждений"). По результатам судебно-психиатрической экспертизы обвиняемый признан вменяемым.

Злоумышленник решил совершить преступление в одном из техникумов Улан-Удэ после просмотров в интернете новостных публикаций и видеозаписей о происшествиях, связанных с массовыми убийствами людей в учебных заведениях страны. "В течение 2019 года он искал в сети и изучал сведения о создании самодельных взрывных устройств, после чего приобрел необходимые компоненты, из которых изготовил не менее 15 взрывных устройств и в ходе испытаний осуществил их подрывы. Во время одного из таких подрывов злоумышленник уничтожил пустующий жилой дом в сельской местности", - отметили в следственном управлении. Также он приобрел пневматический пистолет, военную тактическую экипировку, противогазы, черные маски, дистанционные пульты для подрыва самодельных взрывных устройств.

Для получения беспрепятственного доступа в учебное заведение молодой человек предпринял попытку поступить в него и под видом абитуриента несколько раз посещал здание. Также он предложил трем знакомым вместе совершить запланированное преступление, но получил от них отказ.