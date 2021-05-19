Росгвардия задержала двух мужчин, один из которых угрожал ученикам школы в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, один из которых угрожал ученикам школы в микрорайоне Уралмаш в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Свердловской области в среду.

"Двое мужчин, находящихся в неадекватном состоянии, были задержаны экипажем вневедомственной охраны при попытке проникнуть на территорию образовательного учреждения и переданы полиции для дальнейшего разбирательства. Запрещенных предметов у задержанных не обнаружено", - сообщили в управлении Росгвардии.

Ранее местные СМИ сообщали, что 18 мая вооруженный ножом мужчина пытался проникнуть в школу №81. При этом он угрожал сожжением детей.

В городском департаменте образования подтвердили, что 18 мая возле забора у входной калитки на территорию школы находился полураздетый мужчина, который держал в руках сотовый телефон и вел себя неадекватно. "Сотрудник ЧОП тревожной кнопкой вызвал Росгвардию, которая через пять минут забрала мужчину. Пока в школе дожидались приезда сотрудников Росгвардии, сотрудник ЧОП дежурил возле входной калитки и охранял детей", - сообщили в департаменте.