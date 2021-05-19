Следствие просит продлить арест главы института управления РАНХиГС по делу о мошенничестве

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Следствие требует продлить арест директора Института госслужбы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) профессора Игоря Барцица по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в Лефортовском районном суде Москвы, куда поступило соответствующее ходатайство.

"В суд поступило ходатайство о продлении срока содержания под стражей Барцица. Дата его рассмотрения пока не назначена", - сообщили в суде. Предыдущий срок ареста истекал 25 мая. Ранее сообщалось, что Барциц признал вину и полностью возместил ущерб.

Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Декан факультета госуправления экономикой РАНХиГС Светлана Ларина проходит по тому же делу и находится под домашним арестом.

До этого Федеральной службой безопасности во взаимодействии с руководством РАНХиГС была пресечена противоправная деятельность представителей руководящего, профессорско-преподавательского и административного персонала Института государственной службы и управления РАНХиГС, организовавших преступную схему хищения денежных средств путем их систематического получения от подчиненных за необоснованное начисление дополнительной зарплаты. Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). С поличным при получении денег от подчиненных сотрудников вуза задержан один фигурант дела, сообщили в ФСБ. Там не уточнили сумму хищений. В действиях ряда лиц, причастных к противоправной деятельности, усматриваются также признаки составов преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере") и ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), добавили в ФСБ. Фигуранты дела были задержаны и на два месяца арестованы в конце декабря прошлого года.

В ФСБ отмечали, что РАНХиГС оказывает полное содействие расследованию.