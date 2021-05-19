Суд 22 июня рассмотрит иск Навального к СИЗО за признание склонным к побегу

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы 22 июня начнет слушания по иску Алексея Навального к СИЗО за постановку на учет как склонного к побегу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судебное заседание по иску Навального к СИЗО-1 об оспаривании решения о постановке на учет как склонного к побегу назначено на 10:00 22 июня", - сказали в суде.

Ранее сообщалось, что адвокат осужденного Вадим Кобзев подал административный иск к СИЗО-1 "Матросская Тишина", принявшему решение о постановке на учет. Навальный находился в изоляторе до этапирования в колонию.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный. Он отбывает наказание в ИК-2 УФСИН РФ по Владимирской области.