В поселке в Иркутской области загорелись 17 домов

ИРКУТСК, 19 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидируют крупное возгорание в поселке Дальнем в Иркутской области. Количество домов, охваченных огнем, увеличилось с 10 до 17, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"По состоянию на 10:45 мск в поселке Дальний действует пожар в 17 домах, в том числе четырех жилых домах, 13 - нежилых. Погибших, травмированных нет", - сказали в МЧС.

Ранее ГУ МЧС по Иркутской области сообщало о пожаре в 10 домах. Тушение осложняется порывами ветра. В профилактических целях в населенном пункте отключена электроэнергия. Поселок расположен на берегу реки Илим, в 118 км от районного центра. Дорожное сообщение с населенным пунктом и паромная переправа отсутствуют. К месту пожара вылетел вертолет Ми-8 МЧС России.

К тушению привлечены силы местной добровольной пожарной команды с водовозкой и тяжелой техникой, а также 35 человек местного населения. Из Заморского муниципального образования, в 30 км от Дальнего, направлена добровольная пожарная дружина с техникой. Всего в населенном пункте 48 домов, в том числе 35 жилых с населением 68 человек, 13 нежилых домов.