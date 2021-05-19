СК в Хакасии начал проверку по факту получения ожогов младенцем в роддоме

ТАСС, 19 мая. Следственный комитет начал проверку в связи с получением ожогов новорожденным в роддоме поселка Майна в Хакасии. Об этом говорится в сообщении управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"В период послеродового ухода за ребенком медицинскими работниками выполнялись процедуры по обогреву новорожденных, после чего на правой голени малыша врачи обнаружили телесные повреждения, схожие с ожогами", - говорится в сообщении. Ребенка перевели в перинатальный центр, где оказали всю необходимую помощь. Сейчас ребенок дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В региональном Минздраве также сообщили ТАСС, что в роддоме проводится внутренняя проверка.

Ранее в местных СМИ и социальных сетях появилась информация от родителей ребенка, что младенец получил ожоги ног в роддоме. Новорожденному пытались согреть ноги грелкой, пока его мама отходила от наркоза. При этом как утверждают родители, информацию о том, что ребенок получил травмы, от них скрывали два дня.