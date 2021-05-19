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В Кисловодске при обрушении кровли дома пострадали два человека

Они находятся в больнице

ПЯТИГОРСК, 19 мая. /ТАСС/. Мужчина и женщина пострадали при обрушении кровли в частном доме в Кисловодске, они госпитализированы, сообщили журналистам в среду в пресс-службе МЧС по Ставропольскому краю.

"19 мая в 09:20 мск поступила информация о происшествии в Кисловодске, пос. Луначарский, СНТ "Зори Кавказа". Произошло частичное обрушения кровли в частном домовладении на площади 20 кв. м. Под завалами находились два человека (мужчина и женщина). Пострадавшие извлечены из-под завалов и направлены в ЦГБ Кисловодска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают все экстренные и оперативные службы. Причина обрушения выясняется.

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