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На Чукотке завели дело на полицейского, который помещал задержанных в самодельную клетку

Мужчина также применил насилие к одной из задержанных

ТАСС, 19 мая. Уголовное дело возбудили в отношении полицейского, который, превышая свои должностные полномочия, помещал задержанных в самодельную клетку в коридоре отделения полиции. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления СК России по Чукотскому АО.

"В настоящее время следователем продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершения преступлений. Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и причинением тяжких последствий") продолжается", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По версии следствия, 9 сентября 2020 года подозреваемый, являясь сотрудником подразделения участковых уполномоченных полиции МОтд МВД России "Провиденское", превысил свои должностные полномочия и поместил в самодельную металлическую клетку, расположенную в коридоре сельского пункта полиции, 21-летнюю девушку. В отношении пострадавшей он также незаконно применил насилие, причинив той телесные повреждения. В течение 2020 года этот же сотрудник полиции незаконно помещал в клетку 34-летнюю женщину и 21-летнего молодого человека, чем лишал потерпевших возможности свободного перемещения на длительное время, нарушая их конституционные права.

Теги
РоссияЧукотский автономный округ
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