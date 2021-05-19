В Самаре произошел пожар в здании бывшего общежития

САМАРА, 19 мая. /ТАСС/. Здание бывшего общежития загорелось на площади 500 кв. м в Самаре, у него обрушилась кровля, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

"[Горит] Здание бывшего общежития, сейчас неэксплуатируемое (с 2018 года). Сообщение [поступило в] 10:47 (09:47 мск). Площадь - 500 кв. м, с обрушением кровли", - говорится в сообщении пресс-службы.

Для тушения пожара привлечены 15 единиц техники и 56 человек, включая 11 единиц техники и 52 человека от МЧС. Подразделения работают по рангу пожара 1-БИС, сообщили в МЧС.