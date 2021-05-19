Суд вынес приговор главе стройфирмы за хищение 430 млн рублей у ростовских дольщиков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая. /ТАСС/. Суд назначил шесть лет колонии общего режима директору строительной компании, который похитил более 430 млн рублей у нескольких сотен дольщиков в Ростове-на-Дону, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Ростовской области. Также четыре года условно получила бухгалтер компании, оказывавшая содействие в мошенничестве.

"Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор по уголовному делу в отношении Дмитрия Дризо и Татьяны Солтус. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Пособничество в мошенничестве"). Суд назначил Дризо наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Солтус - в виде четырех лет лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком четыре года", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в период с июля 2013-го по сентябрь 2018 года руководитель ООО "ЦСТ-Строй", обманувший дольщиков, заключил договоры участия в долевом строительстве с более чем 300 людьми, занимаясь строительством трех многоквартирных домов в Ростове-на-Дону. "Взятые на себя обязательства [руководитель фирмы] не выполнил, денежные средства потерпевших на общую сумму более 430 млн рублей похитил. Солтус, являясь главным бухгалтером компании, оказывала содействие Дризо путем предоставления потерпевшим ложной информации о ходе строительства и сроках сдачи домов в эксплуатацию", - уточнили в прокуратуре.

Уточняется, что приговор не вступил в законную силу.