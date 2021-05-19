Число пострадавших от распыления газового баллончика в Новокузнецке возросло до 13 человек

КЕМЕРОВО, 19 мая. /ТАСС/. Помощь медиков потребовалась еще двум ученикам школы в Новокузнецке, где утром в среду из-за распыления газового баллончика были госпитализированы 11 детей. Они доставлены в больницу и обследуются медиками, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса.

"Еще два ученика школы вызвали на дом скорую помощь, они доставлены в больницу и обследуются. По состоянию остальных пострадавших: девять человек в легкой степени тяжести, двое - в средне-легкой степени, они находятся в палате, оборудованной приборами мониторинга [состояния здоровья]", - рассказали в пресс-службе.

Ранее в министерстве образования и науки Кузбасса ТАСС сообщили, что двух пятиклассников перевели в реанимацию для наблюдения, детям проводится детоксикация. Медики уточнили, что реанимационных мероприятий с ними не проводится.