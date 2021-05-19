В крест Исаакиевского собора ударила молния

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Крест Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге обследуют на наличие повреждений после попадания в него молнии вечером 18 мая. Об этом ТАСС сообщил в среду пресс-секретарь государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Игорь Стахеев.

"В Исаакиевском соборе есть система громоотводов, которая справилась со своей задачей. Оборудование, защищающее электроснабжение и охранные сети, сработало в штатном режиме. Сегодня произведут визуальное обследование креста на предмет повреждений", - сказал собеседник агентства.

Во вторник вечером на город обрушились сильный ветер и гроза. По данным ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, за минувшие сутки в Санкт-Петербурге выпало 33 мм осадков - около 72% от месячной нормы мая.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, пожарно-спасательные подразделения совершили 61 выезд на ликвидацию последствий разгула стихии, 30 из них - на падение деревьев, 12 - на устранение угрозы падения (или падение) элементов кровли и слабо закрепленных конструкций. Еще семь выездов совершены в помощь коммунальным службам на затопление помещений из-за протечек кровель, девять выездов - на обрывы проводов и падение светофоров, три раза спасатели выезжали для устранения последствий падения кладки балконов. Повреждения получили 14 автомобилей.

"В результате падения элемента кровли ресторана быстрого питания на проспекте Испытателей пострадали четыре человека. Двое из них, женщина 1953 года рождения и ребенок 2011 года рождения отправлены в больницу. Еще два человека - юноша 2003 года рождения и женщина 1992 года рождения - осмотрены медиками, направлены на амбулаторное лечение", - отметили в управлении.