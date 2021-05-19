На Волге в Ульяновске обнаружили пятна неизвестного происхождения

ТАСС, 19 мая. Специалисты зафиксировали пятна неизвестного происхождения на поверхности воды Куйбышевского водохранилища в районе Императорского моста в Ульяновске, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе министерства природы и цикличной экономики области.

"Мы выехали, зафиксировали пятна неизвестного происхождения [на поверхности воды Куйбышевского водохранилища в районе Императорского моста]. Поскольку река Волга подлежит федеральному надзору, у нас нет полномочий по принятию мер, материалы мы направили в управление Росприроднадзора", - сказала собеседница агентства.

Куйбышевское водохранилище на реке Волге расположено на территории Татарстана, Марий Эл, Чувашии, Самарской и Ульяновской областей, площадь его зеркала превышает 3 тыс. кв. км а полный объем - 58 млрд кубометров.