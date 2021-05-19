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В Белоруссии разбился самолет Як-130

Оба пилота погибли
Як-130 Сергей Бобылев/ТАСС, архив
Описание
Як-130
© Сергей Бобылев/ТАСС, архив

В Белоруссии разбился самолет Як-130, оба пилота погибли - Минобороны.

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