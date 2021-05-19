Количество горящих домов в поселке в Иркутской области возросло до 24

ТАСС, 19 мая. Количество горящих домов в поселке Дальний Иркутской области возросло с 17 до 24, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"По последней информации, в Дальнем горят 24 дома: 11 жилых, 13 нежилых. Существует угроза дальнейшего распространения. В связи с пожаром Главное управление МЧС России по Иркутской области приведено в режим функционирования "чрезвычайная ситуация", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось о 17 горящих дома. Погибших и пострадавших нет. 15 жителей поселка размещены в здании местной администрации. В профилактических целях в населенном пункте отключена электроэнергия.

Пожар пока тушат добровольные пожарные и местные жители. На место направлен самолет-амфибия Бе-200, аэромобильные отряды МЧС и Авиалесоохраны. Из-за отсутствия дорожного сообщения в поселок авиацией МЧС также доставят десять спасателей специализированной пожарно-спасательной части с необходимым оборудованием для тушения.

"В настоящее время известно, что пожар возник в границах населенного пункта со стороны нежилых и неэксплуатируемых строений. Причину и обстоятельства предстоит выяснить специалистам МЧС России", - добавили в пресс-службе.