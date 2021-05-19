Экс-глава Фонда капремонта Петербурга задержан по подозрению в получении взятки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Экс-гендиректор Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Санкт-Петербурга Денис Шабуров задержан по подозрению в получении взятки. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Шабуров задержан по подозрению в получении взятки", - сообщил источник.

Сумму взятки собеседник агентства не уточнил. Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

По данным сайта фонда, подозреваемый занимал пост гендиректора учреждения с 2015 по 2020 год.

Некоммерческая организация фонд капремонта - региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах - учреждена Комитетом по управлению городским имуществом Петербурга.