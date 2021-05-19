В Москве задержали подозреваемых в хищении 16 млн рублей через онлайн-банки

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали пять человек, которые подозреваются в хищении 16 млн рублей у москвичей через онлайн-банки в украденных у них телефонах. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, подозреваемые похищали мобильные телефоны жителей Москвы в общественных местах. Получив доступ к личным кабинетам онлайн-банков москвичей, сообщники переводили на свои счета деньги или совершали покупки. Кроме того, соучастники оформляли кредиты на имена потерпевших и использовали полученные деньги по своему усмотрению.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий на территории Московского региона одновременно задержаны пятеро подозреваемых", - сказала Волк.

Возбуждены 17 уголовных дел о краже (ст. 158 УК РФ). "Общий материальный ущерб превысил 16 млн рублей, - добавила представитель МВД. - Имеются основания полагать, что задержанные могут быть причастны более чем к 100 аналогичным противоправным деяниям".

В данный момент двое фигурантов арестованы, двое находятся под подпиской о невыезде. Еще одному подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В ходе обысков у подозреваемых обнаружены и изъяты мобильные телефоны, компьютеры и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.