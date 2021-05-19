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В московской школе учебный процесс возобновили после эвакуации из-за пожарной сигнализации

По словам директора школы № 1293 Ирины Трус, специалисты пожарной безопасности оперативно прибыли на место и установили, что датчик сигнализации сработал ложно

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Учебный процесс в школе № 1293 возобновился после эвакуации, которая понадобилась из-за сработавшей пожарной сигнализации. Об этом сообщила ТАСС в среду директор школы № 1293 Ирина Трус.

Ранее источник в экстренных службах сообщал ТАСС о срабатывании пожарной сигнализации в одной из школ на западе Москвы, из здания были эвакуированы около 790 человек.

"Сегодня, 19 мая, в одном из корпусов нашей школы сработала пожарная сигнализация. Администрация образовательной организации оперативно эвакуировала детей и сотрудников школы из здания. В результате инцидента никто не пострадал. На место оперативно прибыли специалисты пожарной безопасности, которые обследовали здание и установили, что датчик сигнализации сработал ложно", - сказала директор.

Она добавила, что никакого задымления и возгорания в здании нет.

"Сейчас ребята вернулись к занятиям в школе, учебный процесс продолжается в штатном режиме", - сказала она.

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