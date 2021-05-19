СМИ: неизвестные сожгли дом руководителя шотландского футбольного клуба "Селтик"

ЛОНДОН, 19 мая. /ТАСС/. Неизвестные сожгли дом исполнительного директора одного из самых титулованных футбольных клубов Шотландии "Селтик" Питера Лоуэлла. Об этом в среду сообщила газета The Scottish Sun со ссылкой на местную полицию.

По данным издания, преступники бросили ночью бутылки с зажигательной смесью под три автомобиля высокопоставленного спортивного менеджера, припаркованных рядом с его домом под Глазго. Одна из машин взорвалась, после чего пламя перебросилось на дом Лоуэлла. 61-летний руководитель находился в этот момент внутри здания вместе со своей семьей, включая несовершеннолетнюю внучку. Отмечается, что огнем был полностью уничтожен автопарк Лоуэлла и почти половина крыши дома.

Представители местной полиции подчеркнули, что "вследствие инцидента никто не пострадал". В то же время "Селтик" распространил заявление, в котором сообщил, что семья Лоуэлла "сильно потрясена" действиями преступников, отметив, что изучением обстоятельств произошедшего занимаются специалисты по уголовному праву.

Лоуэлл занимает пост исполнительного директора клуба "Селтик" с 2003 года. За время его работы на этой должности команда из Глазго 13 раз становилась чемпионом Шотландии и девять раз выигрывала кубок Шотландии. По итогам сезона 2020/2021 "Селтик" впервые за 10 лет уступил чемпионский титул своему исторически главному конкуренту "Рейнджерс". Лоуэлл, как ожидается, перестанет исполнять функции исполнительного директора с июня.