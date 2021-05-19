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Угрожавший взорвать казанскую школу ученик доставлен в психиатрическую клинику

Школьник состоит на учете в психоневрологическом диспансере

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Ученика гимназии в Казани увезли в психиатрическую клинику после того, как он угрожал взорвать учебное заведение. Об этом сообщили ТАСС в управлении образования Казани.

"Парня увезли в психиатрическую больницу", - сообщили в управлении.

В Казани эвакуировали из 40-й гимназии более 300 учеников и 40 преподавателей из-за угроз взорвать учебное заведение, сообщили в мэрии города.

По данным управления образования города, ученик состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

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