Угрожавший взорвать казанскую школу ученик доставлен в психиатрическую клинику

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Ученика гимназии в Казани увезли в психиатрическую клинику после того, как он угрожал взорвать учебное заведение. Об этом сообщили ТАСС в управлении образования Казани.

"Парня увезли в психиатрическую больницу", - сообщили в управлении.

В Казани эвакуировали из 40-й гимназии более 300 учеников и 40 преподавателей из-за угроз взорвать учебное заведение, сообщили в мэрии города.

По данным управления образования города, ученик состоит на учете в психоневрологическом диспансере.