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На Сицилии вновь началось извержение вулкана Этна

Это 19-е с февраля повышении активности вулкана

РИМ, 19 мая. /ТАСС/. Извержение сицилийского вулкана Этна было вновь зафиксировано в среду. Об этом сообщило агентство ANSA.

По данным агентства, извержение из кратера на юго-восточном склоне сопровождалось выбросом вулканического пепла и потоком лавы. Новое извержение не повлияло на работу международного аэропорта города Катания.

Согласно подсчетам специалистов Национального института геофизики и вулканологии (INGV), речь идет о 19-м с 16 февраля повышении вулканической активности.

Крупнейший действующий в Европе вулкан Этна находится под постоянным наблюдением специалистов. Как правило, его активность не представляет опасности населению.

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