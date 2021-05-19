В поселке в Новгородской области загорелись десять зданий

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 мая. /ТАСС/. Десять строений горят в поселке Перелучи Новгородской области. Как сообщили ТАСС в среду в ГУ МЧС по Новгородской области, пока не удается определить, жилые ли это дома.

"На данный момент известно, что в поселке Перелучи горят десять строений. Установить их принадлежность, жилые это здания или нет, пока не удалось. На месте работают пять автоцистерн и 20 человек личного состава. Пока локализовать огонь не удалось", - сказал собеседник агентства.

Информации о погибших или пострадавших не поступало. По данным МЧС региона, тушение пожара осложняется штормовым ветром. По информации Центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем местами по Новгородской области ожидаются грозы со шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с.